Os Los Angeles Lakers anunciaram a renovação de contrato das duas maiores estrelas: LeBron James e Anthony Davis.

A equipa não revelou pormenores dos negócios, mas, segundo a Associated Press, King James, que tinha mais um ano de ligação aos Lakers, assina novo contrato por 85 milhões de dólares (cerca de 70 milhões de euros) e fica com vínculo até 2022-23.

Já Davis, cujo contrato terminou agora, assina nova ligação à formação de Los Angeles até 2024-25 por 190 milhões de dólares (156 milhões de euros).

«LeBron James é um jogador e um ser humano transcendente. Depositou a sua confiança nos Lakers em 2018 e esta extensão de contrato abre caminho para ele solidificar ainda mais seu legado como um dos maiores Lakers de todos os tempos. Não poderíamos estar mais honrados com este compromisso», disse Rob Pelinka, diretor geral dos Lakers, falando também sobre Anthony Davis.

