Neemias Queta foi a jogo na derrota dos Boston Celtics na receção aos Dallas Mavericks (127-120), para a fase regular da NBA. O poste português esteve em campo mais de nove minutos, tendo somado seis pontos, com uma taxa de eficácia de lançamento de 50 por cento (3/6), dois ressaltos e uma assistência.

Jaylen Brown (Celtics) e Klay Thompson (Mavericks) chegaram aos 25 pontos, num jogo em que Daniel Gafford brilhou nas tabelas (15 ressaltos) pela equipa de Dallas, que ainda não contou com o lesionado Anthony Davis, um dos protagonistas da troca mais mediática no último mercado, que levou Luka Doncic para os LA Lakers.

Por falar nos Lakers, e apesar do delírio pela apresentação de Doncic, voltaram a ter em LeBron James (42 pontos, 17 ressaltos e oito assistências) o elemento diferenciador na vitória sobre os Golden State Warriors (120-112). Steph Curry, mesmo com uma eficácia no lançamento exterior abaixo do habitual (6/20), foi o melhor nos Warriors, com 37 pontos.

Nos restantes jogos da última madrugada, Anthony Edwards fez 41 pontos na vitória dos Minnesota Timberwolves frente aos Houston Rockets (127-114) e Nikola Jokic assinou o 24.º triplo-duplo da temporada (28 pontos, 12 assistências e 10 ressaltos) na quinta vitória seguida dos Denver Nuggets na fase regular da NBA, frente aos Orlando Magic (112-90).

Em melhor forma estão os Portland Trail Blazers, que somaram o sexto triunfo consecutivo (o 10.º nos últimos 11 jogos) na receção aos Sacramento Kings (108-104), com Anfernee Simons a converter 30 pontos e oito triplos, enquanto os Indiana Pacers recuperaram de uma desvantagem de 22 pontos (22-44 no início do segundo período) para superarem os LA Clippers (119-112), com Pascal Siakam a contribuir com 33 pontos.