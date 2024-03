Os Los Angeles Lakers precisaram de prolongamento para vencerem os Washington Wizards, por 134-131, na Crypto.com Arena, num jogo em que LeBron James e Anthony Davis estiveram em evidência.

James apontou mais 27 pontos e está a apenas nove da barreira dos 40 mil, que serão um novo marco na NBA. O feito deverá acontecer já na madrugada de sábado para domingo, frente aos Denver Nuggets.

Por sua vez, Davis foi o melhor ao nível de pontos diante dos Wizards, com 38, aos quais juntou 12 ressaltos e quatro assistências.

Ainda na última noite, Stephen Curry (31 pontos e 11 ressaltos) apontou um duplo-duplo na vitória dos Golden State Warriors frente aos New York knicks (110-99).

Também Victor Wembanyama anotou um duplo-duplo, desta feita no triunfo dos San Antonio Spurs frente aos Oklahoma City Thunder. O francês tornou-se no primeiro jogador da NBA com pelo menos 10 ressaltos, cinco assistências, cinco desarmes e cinco triplos: terminou com 28 pontos, 13 ressaltos e sete assistências.

Todos os resultados na NBA:

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, 99-111

Orlando Magic-Utah Jazz, 115-107

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks, 124-97

New York Knicks-Golden State Warriors, 99-110

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder, 132-118

Phoenix Suns-Houston Rockets, 110-105

Denver Nuggets-Miami Heat, 103-97

Los Angeles Lakers-Washington Wizards, 134-131