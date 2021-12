O basquetebolista espanhol Ricky Rubio, dos Cleveland Cavaliers, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não vai jogar mais na temporada 2021/2022 na NBA, confirmou na noite de quarta-feira o clube norte-americano, em comunicado.

Rubio, que estava a ser uma das figuras principais dos Cavs esta época, saiu lesionado no jogo da noite de terça-feira ante os New Orleans Pelicans, já nos minutos finais do jogo, depois de ter apoiado mal a perna num lance ofensivo.

O base acabou por sair apoiado pelos colegas de equipa do terreno de jogo e viu confirmado o cenário indesejado, na sequência da realização de exames mais específicos.

Em 2012, o base de 31 anos já tinha enfrentado uma grave lesão no mesmo joelho, então ao serviço dos Minnesota Timberwolves.

Termina assim precocemente uma das melhores épocas de Rubio na NBA. O espanhol levava médias, em 34 jogos, de 13,1 pontos, 4,1 ressaltos e 6,6 assistências. Tinha feito 27 pontos ante os Pelicans.