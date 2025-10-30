Os Los Angeles Lakers vão ter um novo dono e o negócio, está bom de ver, foi milionário. Por 10 mil milhões de dólares, mais de 8,6 mil milhões de euros, o investidor Mark Walter assumiu o controlo de uma das mais emblemáticas, e bem-sucedidas, franquias da NBA, que desde 1979 estava nas mãos da família Buss. É o valor mais alto de sempre pago pela compra de um clube.

O negócio deverá ficar concluído em breve, depois do aval dado pela NBA, por unanimidade, para a sua concretização.

The NBA Board of Governors has unanimously approved the sale of the majority interest in the Los Angeles Lakers to Mark Walter. pic.twitter.com/6YKmyvHDx5 — NBA Communications (@NBAPR) October 30, 2025

Walter torna-se, deste modo, dono de três das principais equipas de Los Angeles, uma vez que já controlava as Sparks (basquetebol feminino) e os Dodgers (basebol).

A ainda presidente dos Lakers, Jeanie Buss, manterá o seu cargo no conselho de administração durante pelo menos cinco anos após a oficialização da venda.

A família Buss adquiriu os Lakers, em 1979, por 67,5 milhões de dólares (58,3 milhões de euros), garantindo um lucro astronómico na passagem do testemunho.

Depois de ter sido dada “luz verde” à transação, Adam Silver, comissário da NBA, agradeceu à família Buss «por 46 anos de liderança e compromisso transformadores» nos Lakers, acreditando que Mark Walter será «um grande acrescento à liga».