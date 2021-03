Na passada quinta-feira foi último dia para as equipas da NBA realizarem trocas de jogadores, o chamado «Trade Deadline». A equipa que acabou mais desfalcada foram os Orlando Magic que perderam o extremo Aaron Gordon, o francês Evan Fournier e o All Star Nikola Vucevic.



Vamos por partes.



Nikola Vucevic foi apontado a várias equipas, mas acabou por seguir para Chicago juntamente com Al-Farouq Aminu a troco de Wendell Carter Jr., Otto Porter e duas escolhas de primeira ronda de Drafts. De Orlando saiu também Evan Fournier para os Celtics em troca de duas escolhas de Draft de segunda ronda enquanto Aaron Gordon mudou-se para Denver assim como Gary Clark, após ter sido troco por Garry Harris, o rookie RJ Hampton e uma primeira ronda do Draft (2025).



Além do extremo dos Magic, os Denver Nuggets asseguraram ainda a contratação de JaVale McGee que estava em Cleveland.



Já os Toronto Raptors viram Norman Powell mudar-se para Portland e Garry Trent Jr. e Hood fazerem a viagem inversa. Por seu turno, Lou Williams deixou os LA Clippers e voltou ao Hawks enquanto Rondo saiu da formação de Atlanta para o conjunto de Los Angeles.



Por sua vez, os Heat garantiram Victor Oladipo que estava nos Houston Rockets após a troca de Harden para os Nets. Em sentido contrário, a equipa do Texas recebe Kelly Olynyk, Avery Bradley e uma troca de escolhas de um futuro Draft. Além de Oladipo, os vice-campeões da NBA contrataram Bjelica dos Kings por troca com Harkless e Chris Silva.



Estes foram, de resto, as principais negociações do dia. No entanto, LaMarcus Aldridge (Spurs) e Drummond (Cleveland Cavaliers) deverão fazer parte do mercado «buyout» e podem ainda mudar de equipa.



Todas transferências do deadline day:



Evan Fournier deixa os Magic e muda-se os Celtics a troco de duas escolhas de segunda ronda do Draft;

Delon Wright deixa os Pistons e segue para os Kings por troca com Cory Joseph e duas escolhas de segunda ronda do Draft (2021 e 2024);



Norman Powell trocado pelos Toronto Raptors para os Portland Trail Blazers por Rodney Hood e Gary Trent Jr.;



Aaron Gordon e Gary Clark mudam-se dos Magics para os Nuggets a troco de Gary Harris, RJ Hampton e uma escolha de primeira ronda do Draft (2025);



JaVale McGee assina pelos Denver Nuggets em troca de Isaiah Hartenstein e duas escolhas de segunda ronda do Draft (protegida de 2023 e não protegida de 2027);



Nikola Vucevic e Al-Faruq Aminu deixam os Magic e reforçam os Bulls a troco de Wendell Carter Jr., Otto Porter e duas escolhas de primeira ronda do Draft (protegida de top-4 em 2021 e 2023);



Troy Brown e Mo Wagner trocados para os Bulls, Daniel Gafford e Chandler Hutchinson nos Wizards;



Nemanja Bjelica muda-se para os Miami Heat e Maurice Harkless e Chris Silva para os Kings;



George Hill e Iggy Brazdeikis nos Philadelphia 76ers, Terrence Ferguson vai para os New York Knicks e Tony Bradley, Austin Rivers e duas escolhas de Draft de segunda ronda (2025 e 2026) vão para os Thunder, num negócio que envolveu as três equipas;



Matt Thomas deixa os Raptors e ruma aos Utah Jazz a troco de uma escolha de segunda ronda do Draft;



Rajon Rondo deixa os Atlanta Hawks e ruma aos Los Angeles Clippers em troca de Lou Williams, duas escolhas de segunda ronda de Draft e dinheiro;



Terrence Davis trocado pelos Raptors pars os Kings por uma escolha de segunda ronda do Draft;



JJ Redick e Nico Melli nos Dallas Mavericks a troco de James Johnson, Wes Iwundu e uma escolha de segunda ronda do Draft, que segue para os Pelicans;



Brad Wanamaker deixa os Warriors e segue para os Charlotte Hornets;



Victor Oladipo deixa os Rockets pelos Heat a troco de Kelly Olynyk, Avery Bradley e uma troca de escolhas de um futuro Draft;



Mo Wagner, que tinha sido trocado para os Bulls, novamente trocado, desta vez para os Boston Celtics, por Daniel Theis;



Marqueese Chriss trocado pelos Warriors para os Spurs;