Dikembe Mutombo morreu esta segunda-feira, aos 58 anos, vítima de um tumor cerebral.

O antigo poste entrou na NBA em 1991, pela porta dos Denver Nuggets. Retirou-se em 2008/09, já depois de também ter passado por Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, New York Knicks e Houston Rockets.

O congolês, que integrava o Hall of Fame da NBA, foi nomeado por oito vezes para o All Star Game e considerado em quatro ocasiões o jogador defensivo do ano da liga norte-americana de basquetebol (apenas igualado por Ben Wallace e Rudy Gobert).

«Dikembe Mutombo era maior do que a própria vida. No campo, foi um dos melhores bloqueadores e jogadores defensivos da história da NBA. Fora do campo, deu o corpo e a alma para ajudar os outros», lê-se no comunicado de Adam Silver.

Lenda do basquetebol norte-americano, Mutombo também se notabilizou pelo trabalho humanitário que desenvolveu.

«Não havia ninguém mais qualificado do que Dikembe para ser o primeiro Embaixador Global da NBA. Era um humanitário por completo. Adorava o que o jogo de basquetebol podia fazer para ter um impacto positivo nas comunidades, especialmente na sua terra natal, a República Democrática do Congo, e em todo o continente africano», referiu ainda o comissário da NBA.