O regresso às vitórias dos Celtics na fase regular da NBA, duas derrotas depois, contou com nove pontos e igual número de ressaltos de Neemias Queta, que ficou no limiar do duplo-duplo em menos de 20 minutos de utilização.

A equipa de Boston venceu os Miami Heat por 119-114 muito às custas de um quarto período fortíssimo (36-21), depois de ter estado a perder por 19 no primeiro quarto. Anfernee Simons brilhou nos Celtics com 39 pontos, 18 dos quais no derradeiro período.

Boston mantém-se na segunda posição da Conferência Este, com 25 vitórias e 15 derrotas. Na liderança seguem os Detroit Pistons, que esta madrugada bateram os Phoenix Suns por 108-105. Isso apesar da exibição desastrosa da sua principal figura, Cade Cunningham, que fechou o jogo com apenas três lançamentos de campo convertidos, em 16 tentativas (míseros 19 por centos de eficácia). Ainda assim, e com a ajuda da linha de lance livre (4/9), chegou ao duplo-duplo (10 pontos e 11 assistências).

Quanto ao líder da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, somou a quinta vitória consecutiva ao derrotar Houston por 111-91, com 20 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, contra os 19 de Kevin Durant pelo Rockets, que terminou o jogo sem qualquer triplo convertido (0/5).

Victor Wembanyama regressou à competição com 22 pontos e 10 ressaltos na vitória dos San Antonio Spurs frente aos Milwaukee Bucks (119-101), Dallas chegou aos 144 pontos (com seis triplos Klay Thompson) no triunfo frente a Utah e Charlotte surpreendeu os Lakers, em Los Angeles (135-117), com LaMelo Ball a apontar 30 pontos pelos Hornets, ainda assim menos nove do que a estrela de LA Luka Doncic.

Resultados da jornada:

Memphis Grizzlies - Orlando Magic, 111-118

Phoenix Suns - Detroit Pistons, 105-108

Boston Celtics - Miami Heat, 119-114

Oklahoma City Thunder - Houston Rockets, 111-91

Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs, 101-119

Utah Jazz - Dallas Mavericks, 122-144

New York Knicks - Golden State Warriors, 101-117

Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers, 135-117