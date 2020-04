Neemias Queta decidiu não ir ao ‘draft’ da NBA e vai permanecer no basquetebol universitário, ao serviço dos Utah State Aggies.



«Depois de pensar muito, decidi regressar aos Utah State para a minha temporada de júnior. O meu sonho sempre foi o de jogar na NBA, mas este não é o momento certo para me declarar para o draft», começou por dizer o poste, numa mensagem na rede social Twitter.



O português, que já no ano passado tinha abdicado do ‘draft’, mostrou-se orgulhoso de prosseguir na liga de formação americana.



«Continuamos a construir um ótimo programa aqui nos Utah State, que tenho muito orgulho de representar», acrescentou.



Neemias Queta, natural do Barreiro, pode ser o primeiro português a jogar na NBA, mas será inelegível no ‘draft’ que está agendado para o dia 25 de junho.