Neemias Queta teve mais uma noite de boa prestação na NBA, a principal divisão norte-americana de basquetebol. Na vitória dos Celtics sobre em casa sobre os Mavericks (120-100), Queta disputou 26 minutos.

Durante esse período, o basquetebolista do Barreiro somou 16 pontos, 15 ressaltos e um bloqueio. É o 12.º jogo desta temporada em que Queta consegue um duplo-duplo (dois dígitos em duas estatísticas principais).

Outro grande destaque do encontro foi o regresso de uma das maiores estrelas dos Celtics - Jayson Tatum, que esteve lesionado durante 298 dias devido a uma rutura do tendão de Aquiles. Mesmo assim, Tatum conseguiu 15 pontos, 12 ressaltos e sete assistências, numa exibição auspiciosa.

Os Boston Celtics seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons. Já os Dallas Mavericks continuam fora da zona de acesso aos playoffs.