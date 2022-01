O português Neemias Queta dos Sacramento Kings conseguiu na última madrugada a sua primeira vitória na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), mas só teve direito a alguns segundos na receção aos Los Angeles Lakers, de Le Bron James (125-116).

No segundo período, o poste português entrou a 3.32 minutos do intervalo, para o lugar de Alex Len, mas, depois de só ter tempo para fazer um lançamento, que falhou, foi substituído 48 segundos volvidos, por Buddy Hield, nunca mais voltando a entrar.

Após a boa exibição de há dois dias, na receção aos Cleveland Cavaliers (108-109), era expectável que Neemias Queta tivesse mais tempo de jogo, mas, face a uma equipa que jogou quase sempre sem um poste, o português quase não foi opção.

Alex Len, o outro número 5 disponível - nuns Kings desfalcados de Richaun Holmes, Tristan Thompson e Damian Jones -, ficou fora do cinco inicial, mas ainda jogou 17.32 minutos.

De’Aaron Fox, com 29 pontos, liderou os Kings, que fizeram um grande terceiro período (40-23), secundado por Harrison Barnes, com 23 pontos, Marvin Bagley III, com 16, Chimezie Metu, com 14, e Tyrese Haliburton, com 14 e 10 assistências.

Nos Lakers, que ao intervalo venciam por 67-61, destaque para os 34 pontos, sete ressaltos e seis assistências de LeBron James, e os 22 pontos de Malik Monk.

Em termos classificativos, os Lakers são oitavos da Conferência Oeste, com 21 triunfos e 21 desaires, enquanto os Kings seguem três lugares abaixo, com 17 vitórias e 27 derrotas.

Apesar da escassa utilização, Neemias Queta conseguiu o primeiro triunfo, ao quinto jogo de utilização na NBA, dois dias após ter somado os primeiros pontos: marcou 11 aos ‘Cavs’, somando mais cinco ressaltos, uma assistência e um roubo de bola, em 24.05 minutos.

Antes disso, tinha jogado apenas 45,6 segundos no seu terceiro jogo, na sexta-feira, no desaire em Denver, por 121-111, depois de atuar 1.45 minutos no segundo, a 20 de dezembro de 2021, na derrota no reduto dos Golden State Warriors.

A estreia tinha sido três dias antes, a 17 de dezembro do ano passado, tornando-se, então, o primeiro português a jogar na NBA, no desaire caseiro com os Memphis Grizzlies.

O poste integra o plantel de dezassete basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.