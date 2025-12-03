Modalidades
NBA: Neemias Queta regressa de lesão em triunfo dos Boston Celtics
Basquetebolista português esteve em bom plano durante 21 minutos
Neemias Queta voltou a alinhar pelos Boston Celtics na NBA, na madrugada desta quarta-feira, diante dos New York Knicks, em Massachusets. A sua formação venceu por 123-117, com um colega em grande destaque - Jaylen Brown, que arrecadou 42 pontos.
A título individual, o basquetebolista natural do Barreiro esteve em campo num total de 21 minutos, somando oito pontos e seis ressaltos (quatro defensivos e dois ofensivos).
Foi o regresso de lesão após uma entorse no tornozelo esquerdo o ter arredado de dois dos últimos três jogos dos Boston Celtics.
Os bostonianos são oitavos classificados na Conferência Leste, na zona de acesso aos play-ins, um pouco abaixo das expectativas. São os Detroit Pistons que lideram no Leste.
