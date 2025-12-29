Modalidades
Há 1h e 50min
NBA: Neemias Queta soma boa exibição na derrota dos Boston Celtics
Portland Trail Blazers saíram vitoriosos por 114-108
Portland Trail Blazers saíram vitoriosos por 114-108
Mesmo com Neemias Queta em boa forma, os Boston Celtics não conseguiram vencer os Portland Trail Blazers na madrugada desta segunda-feira, sendo derrotados por 114-108.
Desses 108 pontos, o basquetebolista português dos Celtics somou 11. Ganhou ainda oito ressaltos em quase 30 minutos de participação na quadra do Moda Center, em Oregon.
O colega Jaylen Brown, em destaque esta temporada, foi quem conseguiu mais pontos neste duelo - 37. Mesmo assim, a exibição coletiva dos Blazers foi superior.
Os Celtics seguem em terceiro da Conferência Este da NBA, atrás dos New York Knicks e dos Detroit Pistons, que estão isolados.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS