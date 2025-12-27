NBA: Neemias Queta titular na quarta vitória seguida dos Boston Celtics
Poste português contribuiu com oito pontos para o triunfo em Indiana por 140-122
A quarta vitória consecutiva dos Boston Celtics na fase regular da NBA teve o contributo de Neemias Queta, que integrou o cinco inicial e marcou oito pontos no triunfo frente aos Indiana Pacers por 140-122.
O poste português esteve pouco mais de 20 minutos em campo, tendo acrescentado sete ressaltos, três assistências e dois desarmes de lançamento à sua ficha individual.
Num jogo em que converteram 20 triplos, os Celtics tiveram em Jaylen Brown (30 pontos) a sua figura maior, bem acompanhado por Payton Pritchard (29 pontos e nove ressaltos).
Boston segue na terceira posição da Conferência Este, com 19 vitórias em 30 jogos. Na liderança da tabela seguem os Detroit Pistons, apesar do desaire, esta madrugada, em Salt Lake City, frente aos Utah Jazz por 131-129. Keyonte George apontou 31 pontos e foi o autor do lançamento decisivo, de pouco valendo os 29 pontos e 17 assistências de Cade Cunningham, que desperdiçou a derradeira tentativa dos Pistons no jogo.
Os Washington Wizards fixaram um novo máximo de pontuação, esta época, no triunfo por 138-117 frente aos Toronto Raptors, enquanto os Chicago Bulls bateram os Philadelphia 76ers (109-102) com um parcial de 10-0 nos últimos 2:45 minutos do encontro, somando a quinta vitória seguida na fase regular.
Destaque ainda para os 30 pontos apontados por Devin Booker no triunfo dos Phoenix Suns em New Orleans, frente aos Pelicans (115-108), e para as exibições de James Harden (34 pontos) e Brook Lopez (31 pontos e um máximo de carreira de triplos (9) num só jogo) na vitória dos Los Angeles Clippers em Portland (119-103).
Resultados da jornada:
Miami Heat-Atlanta Hawks, 126-111
Charlotte Hornets-Orlando Magic, 120-105
Toronto Raptors-Washington Wizards, 117-138
Boston Celtics-Indiana Pacers, 140-122
Philadelphia 76ers-Chicago Bulls, 102-109
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies, 104-125
Phoenix Suns-New Orleans Pelicans, 115-108
Detroit Pistons-Utah Jazz, 129-131
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers, 119-103
