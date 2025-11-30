Neemias Queta esteve em grande no regresso à competição e, este sábado, protagonizou o melhor jogo da carreira, apesar da derrota dos Boston Celtics na visita aos Minnesota Timberwolves, por 119-115.

Depois da entorse no tornozelo esquerdo que o deixou de fora do encontro com os Detroit Pistons, o poste luso foi lançado a titular por Joe Mazzulla e registou um duplo-duplo. Em cerca de 29 minutos, Neemias igualou o seu máximo de pontos, com 19, mas também estabeleceu um novo recorde de ressaltos, com 18 (o anterior era de 13), 10 defensivos e oito ofensivos, e dois desarmes de lançamento.

No lado dos Celtics, só Jaylen Brown superou o português, com 41 pontos, o máximo na partida.

Neemias já tinha chegado ao duplo-duplo na primeira parte (13 pontos, 11 ressaltos e dois desarmes), altura em que os Celtics venciam por 69-59. No entanto, no terceiro período, os Minnesota Timberwolves passaram para a liderança e selaram o triunfo muito à boleia da exibição de Anthony Edwards (39 pontos).

Os Boston Celtics ocupam o nono lugar da Conferência Este, após 19 jogos, com 10 vitórias e nove derrotas, enquanto os Minnesota Timberwolves, depois de três desaires, seguem no sétimo lugar do Oeste, com 11 triunfos e oito derrotas.