Neemias Queta voltou à quadra após ter falhado um encontro por uma entorse no polegar direito. O basquetebolista português foi figura de relevo na vitória dos Boston Celtics sobre os Miami Heat (147-129), na madrugada desta quinta-feira.

Queta conseguiu mais um duplo-duplo esta temporada. Somou 16 pontos, 11 ressaltos e três assistências. Dos Celtics, foi o que conseguiu mais bloqueios - três. A figura do jogo foi, no entanto, o seu companheiro de equipa Jaylen Brown, com 43 pontos e sete assistências.

A última madrugada foi mesmo histórica para a equipa de Boston, que somou 53 pontos só no primeiro período, um recorde da franquia em jogos da fase regular da NBA.

Os Celtics igualaram, precisamente, o melhor registo de Miami, que data de novembro do ano passado, num jogo com os Charlotte Hornets. Melhor só os 55 pontos apontados pelos Golden State Warriors, em abril de 2023, no período inicial do encontro com os Portland Trail Blazers.

A equipa orientada por Joe Mazzulla já tem um lugar marcado nos playoffs e continua em segundo lugar na conferência leste, com 51 vitórias em 76 jogos.