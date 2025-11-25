Nikola Jokic tornou-se, na última madrugada, no jogador com mais ressaltos conquistados na história dos Denver Nuggets, no triunfo por 125-115 sobre os Memphis Grizzlies para a fase regular da NBA.

O poste sérvio assinou o 10.º triplo-duplo da temporada, com 17 pontos, 16 assistências e 10 ressaltos, tendo o número de recuperações de bola nas tabelas o ajudado a fazer história nos Nuggets.

É que Jokic chegou aos 2.039 ressaltos na equipa de Denver, ultrapassando Alex English (2.038), que representou a equipa durante a década de 1980, como o jogador com mais ressaltos na história da franquia do Colorado.

Joker, como é conhecido, representa os Nuggets desde 2015. Aos 30 anos, é um dos melhores jogadores a atuar na NBA, tendo assinado um triplo-duplo (atingir a casa das dezenas em três dados estatísticos distintos num jogo) em 195 ocasiões, até hoje.