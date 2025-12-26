NBA: Nikola Jokic para a história, Spurs prolongam boa fase contra o campeão
Poste sérvio bate recordes no triunfo dos Nuggets, San Antonio vai em oito vitórias seguidas
Nem no Natal Nikola Jokic dá descanso aos adversários na NBA. Na jornada natalícia, o poste sérvio assinou (mais) um triplo-duplo, com uns monstruosos 56 pontos, na vitória dos Denver Nuggets, após prolongamento, frente aos Minnesota Timberwolves (142-138).
Jokic acrescentou 16 ressaltos e 15 assistências numa noite em que bateu dois novos recordes na NBA: é o primeiro jogador a superar os 55 pontos, 15 ressaltos e 15 assistência num só jogo, sendo que os 18 pontos que apontou no prolongamento são um novo máximo da competição nesse período.
Os Nuggets precisaram de tempo extra para vencerem um encontro que, a cerca de cinco minutos do fim do tempo regulamentar, lideravam por 15 pontos. Aí, entrou em cena Anthony Edwards (44 pontos), autor, entre outros, do triplo que levou o jogo para prolongamento (115-115), a 1,1 segundos do fim.
Em grande continuam os San Antonio Spurs, que somaram a oitava vitória consecutiva na fase regular da NBA com um triunfo sólido frente à melhor equipa da temporada, os campeões Oklahoma City Thunder, por 117-102.
De'Aaron Fox, dos Spurs, foi o melhor marcador do jogo (29 pontos), enquanto Victor Wembanyama fez um duplo-duplo (19 pontos e 11 ressaltos).
Em Houston, os Rockets derrotaram os Los Angeles Lakers por 119-96, com Kevin Durant em grande forma (25 pontos e oito assistências), tal como Luka Doncic (25 pontos, sete assistências e ressaltos) na equipa de LA.
Stephen Curry apontou 23 pontos no triunfo dos Golden State Warriors sobre os Dallas Mavericks (126-116), numa jornada em que os New York Knicks ganharam, no Madison Square Garden, aos Cleveland Cavaliers (126-124), recuperando de uma desvantagem de 17 pontos no quarto período.
Jalen Brunson (34 pontos) e Jordan Clarkson (25) foram as figuras dos Knicks, mas o MVP do encontro foi Donovan Mitchell, dos Cavaliers (34 pontos, sete ressaltos e seis assistências).