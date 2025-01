Começa a ficar complicado colocar limites a Nikola Jokic, que continua a fazer da NBA o seu recreio, no qual «brinca» no pátio dos grandes.

O poste sérvio, que atua nos Denver Nuggets, tornou-se, na última madrugada, no jogador que mais rapidamente atingiu a fasquia dos 15 mil pontos, 7.500 ressaltos e 5 mil assistências.

Conseguiu fazê-lo em 709 jogos, pulverizando o anterior recorde, que pertencia ao lendário Larry Bird, que o fez ao cabo de 799 partidas.

With his 8th assist tonight, Nikola Jokić just became the fastest player to reach 15K+ PTS, 7,500+ REB, and 5K+ AST, doing so in just 709 games.



The fastest previously? Larry Bird at 799 games. pic.twitter.com/zjqjZRBtcN