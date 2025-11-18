Os campeões em título da NBA, Oklahoma City Thunder, continuam imparáveis na fase regular, liderando a Conferência Oeste com 14 vitórias, em 15 jogos. Na última madrugada, um primeiro período avassalador (49-24) deu embalo para o triunfo em New Orleans (126-109), o sexto seguido da época. Chet Holmgren foi o melhor marcador do jogo com 26 pontos, mais três do que Shai Gilgeous-Alexander, que somou ainda oito assistências.

No comando da Conferência Este estão os Detroit Pistons, que vão numa sequência de 10 vitórias consecutivas na Liga, algo que não conseguiam desde a temporada 2007/2008. Regressado de lesão, Jalen Duren contribuiu com 31 pontos para o triunfo dos Pistons na receção aos Indiana Pacers (127-112), que são, neste momento, a equipa com o pior registo na fase regular da NBA (1-13), depois de terem sido finalistas na edição anterior da competição.

A viver um bom momento, os Toronto Raptors aumentaram para quatro a sequência de triunfos consecutivos, ao terem derrotado os Charlotte Hornets (110-108) graças a um cesto convertido por RJ Barret, a 18 segundos do fim.

Em Denver, nem o habitual triplo-duplo de Nikola Jokic (36 pontos, 18 ressaltos e 13 assistências) valeu aos Nuggets para evitarem a derrota frente aos Chicago Bulls (130-127), que viram Josh Giddey completar um duplo-duplo (21 pontos e 14 ressaltos) e contaram com uns impressionantes 66 pontos vindos do banco, contra apenas nove apontados pelos suplentes dos Nuggets.

Igualmente apertada foi a vitória dos Philadelphia 76ers frente aos Los Angeles Clippers, por 110-108, com Tyrese Maxey a marcar 39 pontos e Andre Drummond a assinar um duplo-duplo (14 pontos e 18 ressaltos).

Nota ainda para os triunfos mais folgados dos Minnesota Timberwolves (120-96 frente aos Dallas Mavericks) e dos Cleveland Cavaliers (118-106 diante dos Milwaukee Bucks), e para a vitória dos Miami Heat no duelo com os New York Knicks, por 115-113.