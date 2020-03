James Dolan, proprietário dos New York Knicks (NBA) e dos New York Rangers (NHL), está infetado com a covid-19, segundo informou a equipa de NBA, em comunicado, na última madrugada.

O novo coronavírus não poupa ninguém e, depois de já terem sido confirmados, pelo menos, dez jogadores da NBA infetados, chega agora a primeira notícia de um proprietário de uma equipa também atingido pela pandemia que nos Estados Unidos já provocou mais de dois mil mortos.

Segundo o comunicado divulgado pelos New York Knicks, James Dolan, de 64 anos, está em isolamento, apresenta apenas «sintomas ligeiros», mas continua a exercer funções administativas.

