Os Boston Celtics, atuais campeões da NBA, venceram na receção aos New York Knicks por 127-102 na noite de quarta-feira e continuam vivos na disputa pelo apuramento para a final da Conferência Este, tendo reduzido a desvantagem na eliminatória para 3-2.

Os parciais de 30-32, 29-27, 32-17 e 36-26 valeram o triunfo aos Celtics, que no terceiro período conseguiram construir uma vantagem decisiva para a vitória, no primeiro jogo após a lesão de Jayson Tatum.

Derrick White, com 34 pontos, além de três ressaltos e duas assistências, foi um dos nomes importantes nos Celtics face à ausência de Tatum, tendo concretizado sete lançamentos triplos. Jaylen Brown, com 26 pontos, oito ressaltos e 12 assistências, também se destacou na equipa de Boston. Do lado dos Knicks, Josh Hart (24 pontos, sete ressaltos e duas assistências) e Jalen Brunson (22 pontos, um ressalto, seis assistências) evidenciaram-se.

O português Neemias Queta, que jogou na parte final, fez quatro pontos, um ressalto e uma assistência, em dois minutos e 34 segundos de jogo.

Segue-se o jogo seis no Madison Square Garden, na noite de sexta-feira (já madrugada de sábado em Portugal, 01:00).

O resumo do Celtics-Knicks:

Também na última noite, os Minnesota Timberwolves carimbaram o apuramento para a final da conferência Oeste, vencendo os Golden State Warriors por 121-110, ao jogo cinco, fechando a eliminatória em 4-1.

Julius Randle, com 29 pontos, oito ressaltos e cinco assistências, destacou-se do lado dos Timberwolves. Nos Warriors, que ainda não contaram com Stephen Curry – não recuperado de lesão a tempo – Brandin Podziemski foi o melhor marcador, com 28 pontos, além de seis ressaltos e quatro assistências.

Os Timberwolves esperam agora pelo vencedor da eliminatória entre os Oklahoma City Thunder e os Denver Nuggets, que está nesta altura em 3-2 para os Thunder.

O resumo do Timberwolves-Warriors:

