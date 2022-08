A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) decidiu retirar definitivamente a camisola 6 a todas as equipas.

A decisão, inédita, serve para homenagear o lendário Bill Russell, o jogador com mais títulos da prova, que faleceu no passado mês de julho, aos 88 anos.

«O sucesso inigualável de Bill Russell no campo e no seu ativismo pelos direitos civis merecem ser homenageados de uma maneira única e histórica. A retirada permanente do número 6 garante que a carreira de Bill seja reconhecida para sempre», disse o comissário da NBA, Adam Silver.

Bill Russell conquistou onze títulos da NBA, todos ao serviço dos Boston Celtics, e depois tornou-se o primeiro treinador afroamericano da competição.

Os jogadores que já utilizam a camisola 6, como LeBron James, dos LA Lakers, vão ser uma exceção, mas esse número não pode ser atribuído a partir de agora.