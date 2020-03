Os New York Knicks venceram esta segunda-feira os Houston Rockets por 125-123, num jogo disputado até aos últimos segundos.

RJ Barrett foi a figura do encontro e igualou o seu recorde de pontos na NBA ao apontar 27 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências. Nos Knicks, Julius Randle também esteve em destaque com 16 pontos e 16 assistências.

James Harden foi o melhor dos Rockets, com 35 pontos, seguido por Russell Westbrook, com 24.

Noutro jogo da noite, os Miami Heat derrotaram os Milwaukee Bucks por 105-89 e somaram a terceira vitória seguida.

Jimmy Butler, com 18 pontos e sete assistências, Jae Crowder, com 18 pontos, Goran Dragic, com 15 pontos e Bam Adebayo, com um duplo duplo com 14 pontos e 12 ressaltos, foram os melhores da equipa de Miami.

Nos Bucks, os destaques foram Brook Lopez com 21 pontos e Giannis Antetokounmpo com um duplo duplo de 13 pontos e 15 ressaltos).

Os Portland Trail Blazers venceram os Orlando Magic por 130-107 com CJ McCollum em destaque ao apontar 41 pontos, igualando o máximo da temporada.

Nos outros jogos da noite, os Utah Jazz venceram os Cleveland Cavaliers por 126-113, os Memphis Grizzlies venceram os Atlanta Hawks por 127-88, os Chicago Bulls venceram os Dallas Mavericks por 109-107 e os Indiana Pacers venceram os San Antonio Spurs por 116-111.