Apesar de Stephen Curry continuar em grande neste arranque de temporada, os Golden State Warriors perderam esta quinta-feira na visita aos Denver Nuggets, por 114-104.

Curry apontou um duplo duplo de 35 pontos e 11 ressaltos, mas os Nuggets, liderados por Nikola Jokic, que anotou um triplo duplo de 23 pontos, 14 ressaltos, 10 assistências, levaram a melhor.

Noutro jogo do dia, os Houston Rockets venceram o primeiro jogo sem James Harden, que saiu para os Nets, ao derrotatem os San Antonio Spurs por 109-105, num jogo disputado até ao final.

Keldon Johnson, dos Spurs, foi o melhor marcador do jogo, com 29 pontos. Christian Wood foi o melhor dos Rockets com 27 pontos.

Entretanto a NBA anunciou que os jogos Wizards-Pistons, Warriors-Suns foram adiados devido ao protocol da covid-19.

Resultados:

Miami Heat – Philadelphia 76ers, 108-125

Charlotte Hornets – Toronto Raptors, 108-111

Houston Rockets – San Antonio Spurs, 109-105

Golden State Warriors – Denver Nuggets, 104-114

Indiana Pacers – Portland Trail Blazers, 111-87