Os San Antonio Spurs qualificaram-se para a final da Conferência Oeste da NBA, após o triunfo por 139-109 no jogo seis da meia-final (4-2) com os Minnesota Timberwolves, na última madrugada.

Vinda de uma vitória em casa também por números expressivos, a formação de San Antonio venceu todos os períodos e teve Stephon Castle em grande destaque, com um duplo-duplo composto por 32 pontos e 11 ressaltos. Ainda do lado forasteiro, De'Aaron Fox assinou 21 pontos, quatro ressaltos e nove assistências, enquanto Victor Wembanyama contribuiu com 19 pontos. Na formação da casa, Anthony Edwards destacou-se com 24.

Pela primeira vez desde 2017, os Spurs estão novamente numa final de conferência, onde terão pela frente os Oklahoma City Thunder, os campeões em título.

Já na Conferência Este, está ainda por decidir quem será o adversário dos New York Knicks.

Os Detroit Pistons venceram por 115-94 na visita aos Cleveland Cavaliers, igualaram a série em 3-3 e forçaram a negra, agendada para a madrugada de segunda-feira.

James Harden, dos Cavs, foi o melhor no capítulo dos pontos, com 23. Do lado de Detroit, Cade Cunningham assinou 21.