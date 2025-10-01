NBA: Steph Curry vai jogar ao lado do irmão nos Golden State Warriors
Vão ser companheiros de equipa pela primeira vez
Steph Curry vai dividir o balneário com o seu irmão Seth na próxima temporada da NBA, nos Golden State Warriors.
Seth Curry, de 35 anos, chega à equipa de São Francisco, depois de uma longa carreira na NBA, na qual representou nove equipas: Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets.
Free agent guard Seth Curry has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Seth and Stephen Curry team up on the Warriors beginning with training camp on Wednesday. pic.twitter.com/mun12axOzw— Shams Charania (@ShamsCharania) October 1, 2025
Com 1,85 metros, Seth jogou pelos Charlotte Hornets na última época e teve uma média de dez pontos por jogo.
