Steph Curry vai dividir o balneário com o seu irmão Seth na próxima temporada da NBA, nos Golden State Warriors.

Seth Curry, de 35 anos, chega à equipa de São Francisco, depois de uma longa carreira na NBA, na qual representou nove equipas: Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets.

Com 1,85 metros, Seth jogou pelos Charlotte Hornets na última época e teve uma média de dez pontos por jogo.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?

RELACIONADOS
NBA: Al Horford deixa os Celtis e abre espaço para Neemias