A NBA suspendeu Isaiah Stewart, jogador dos Detroit Pistons, por três jogos devido à altercação com Drew Eubanks, jogador dos Phoenix Suns, antes do jogo entre as duas equipas do passado dia 14 de fevereiro.

O poste dos Pistons não vai receber o seu salário nos três encontros em que vai estar afastado da equipa por ter dado um soco e empurrado o adversário nos corredores do pavilhão, onde foi realizada a partida.

Stewart vai começar a cumprir a suspensão no jogo entre os Pistons e os Indiana Pacers, que está marcado para esta sexta-feira, à meia-noite.