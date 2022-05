Os Phoenix Suns e os Miami Heat venceram, respetivamente, os Dallas Mavericks e os Philadelphia 76ers na madrugada desta quarta-feira, colocando-se ambos a uma vitória da final de conferência na liga norte-americana de basquetebol (NBA), após o jogo cinco.

Nas meias-finais da conferência Este, no Footprint Center, em Phoenix, os Suns bateram os Mavericks por 110-80 depois de terem agarrado em definitivo a vantagem perto do intervalo, que chegou com o 49-46 no marcador.

O terceiro período, que teve um parcial de 33-14, desequilibrou por completo as contas a favor dos Suns, que entraram para os últimos 12 minutos, do quarto período, em vantagem de 82-60, alcançando a maior diferença do jogo precisamente com o resultado final.

Devin Booker destacou-se nos Suns, com 28 pontos. Luka Doncic, do lado dos Mavericks, fez 27 pontos.

O resumo do Suns-Mavericks:

Já os Miami Heat, de volta a casa no jogo cinco, responderam às duas derrotas em Philadelphia com novo triunfo caseiro, numa eliminatória em que o fator casa tem sido decisivo numa das duas meias-finais a Oeste: vitória por 120-85 ante os Sixers, num encontro em que a formação de Erik Spoelstra comandou quase de início a fim.

Jimmy Butler foi quem mais pontos teve, 23, seguido do colega de equipa Max Strus, com 19 e ainda dez ressaltos. Joel Embiid, estrela dos Sixers, fez 17 pontos.

Logo mais à noite, já na madrugada de quinta-feira, há um Boston Celtics-Milwaukee Bucks (00h00) e um Memphis Grizzlies-Golden State Warriors (02h30). A Este, há 2-2 na série entre os Celtics e os atuais campeões, enquanto os Warriors, a Oeste, lideram por 3-1 e podem consumar o apuramento para a final no jogo cinco.

O resumo do Heat-Sixers: