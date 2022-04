Os Atlanta Hawks relançaram-se na primeira ronda dos «playoffs» da liga norte-americana de basquetebol (NBA) com uma vitória tangencial sobre os Miami Heat, em casa, por 111-100, com Trae Young a marcar os dois pontos decisivos num lançamento a 4.4 segundos da buzina final.

Com este resultado, os Hawks relançam-se na eliminatória, reduzindo a desvantagem para 2-1, depois de os Heat terem ganho os dois primeiros encontros. Young fez 24 pontos e foi o melhor marcador da equipa, ex-aequo do encontro com Tyler Herro, que também fez 24 pontos do lado da equipa de Miami.

Nos outros encontros, vitória destacada dos Milwaukee Bucks na visita aos Chicago Bulls (81-111) a dar vantagem de 2-1 na eliminatória aos atuais campeões.

Os Phoenix Suns também venceram fora, 111-114 aos New Orleans Pelicans, a quem de nada valeram os 34 pontos de Brandon Ingram e os 30 pontos de CJ McCollum, melhores marcadores do jogo. Os Suns estão na frente da eliminatória, também por 2-1.

O resumo dos três jogos da noite: