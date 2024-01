Neemias Queta participou na vitória por 134-101 dos Boston Celtics sobre os San Antonio Spurs, na última ronda de 2023 da NBA.

O jogador português apenas foi utilizado nos últimos 5,17 minutos do encontro, mas ainda foi a tempo de conseguir cinco pontos, dois ressaltos e um desarme de lançamento.

O poste dos Celtics marcou os dois lançamentos de campo que tentou e também não desperdiçou o único lance livre a que teve direito, numa jogada de três pontos a 3,18 minutos do fim.

Jayson Tatum, com 25 pontos, foi o melhor marcador do encontro. O rookie Victor Wembanyama foi o homem mais inconformado dos Spurs, com 21 pontos e sete ressaltos.

Os Boston Celtics reforçam assim a liderança da Conferência Este, com 26 vitórias e seis derrotas. A equipa de San Antonio continua no último lugar da Conferência Oeste, com apenas cinco triunfos e 27 desaires.