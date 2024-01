Neemias Queta não foi utilizado na derrota dos Boston Celtics com os Indiana Pacers por 133-131 e Joe Mazzulla, em conferência de imprensa, explicou o porquê de não ter utilizado o jogador português.

«É uma questão do perfil do adversário e ambos os nossos grandes jogadores (Porzingis e Kornet) estão saudáveis, por isso estávamos totalmente saudáveis na posição centro, mas não tínhamos dois extremos disponíveis.»

Neemias Queta já foi utilizado em 13 jogos dos Boston Celtics e tem uma média de cerca de 14 minutos por encontro. Contudo, o jogador português apenas foi a jogo em dois dos cinco duelos da equipa de Boston em 2024 e a última vez que fez mais de dois minutos numa partida foi a 29 de dezembro, com os Toronto Raptors.

I asked Joe Mazzulla about why Neemias Queta has fallen out of the rotation in recent days - he hasn’t gotten double digit minutes since Dec 29th vs Toronto.



"It's a matchup thing and both of our bigs were healthy... just a matchup thing." pic.twitter.com/j1QOf9S36K