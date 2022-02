Em época de estreia na NBA, o português Neemias Queta assume que a aventura na principal liga de basquetebol «tem sido uma loucura».

«Enquanto jovem só queremos estar envolvidos, estar com os outros jogadores e aprender com eles. Tenho tentado aproveitar todas as oportunidades nos treinos e nos jogos. Sinto-me realizado só por estar aqui», disse aos órgãos de comunicação dos Sacramento Kings, por quem soma 10 jogos.

Neemias tem alinhado também na equipa secundária, os Stockton Kings, e garante estar tranquilo para quando chegar a oportunidade de ter mais tempo de jogo.

«No meu ponto de vista tenho de ser paciente, estar preparado para uma oportunidade. Há muitos jogos, a mentalidade é que não há folgas, tens de continuar porque é uma época longa e tens de dar 100% todos os dias, a época não vai esperar por nós», vincou o atleta de 22 anos.

Veja o vídeo: