A Ovarense contrariou o favoritismo do Benfica e venceu os encarnados no pavilhão Multiusos de Gondomar (77-76), carimbando a presença na final da 14.ª edição da Taça Hugo Santos, onde vai defrontar o Sporting, que horas antes tinha derrotado o FC Porto.

O derradeiro encontro está agendado para este domingo, às 16h00.

O jogo foi equilibrado, mas os encarnados, que a meio da semana foram eliminados do play-in da Liga dos Campeões, tiveram de correr atrás do resultado em praticamente todo o jogo, muito devido à falta de eficácia nos lançamentos.

Se o primeiro período terminou com 18-17 favorável à Ovarense, ao intervalo a turma de Ovar já tinha uma vantagem de cinco pontos.

No terceiro período, o Benfica terminou por cima, com um 23-22 no marcador.

Já no derradeiro quarto, as águias viram a formação de Aveiro cavar uma vantagem considerável, mas conseguiram responder e beneficiar de alguns erros do adversário. Na última posse de bola, já com apenas um ponto a separar as duas equipas, o Benfica forçou o triunfo, mas a Ovarense ganhou todos os ressaltos e garantiu a presença na final.

O benfiquista Aaron Broussard foi o melhor marcador, com 27 pontos, seguido de João Gomes, com 18. No lado da Ovarense, Jordan Robertson apontou 19 (mais oito ressaltos) e Isaiah Johnson chegou aos 14.