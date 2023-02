A seleção portuguesa de basquetebol venceu em Chipre, por 75-66, em jogo da segunda ronda de pré-qualificação para o Europeu de 2025.

Com o triunfo em Nicósia, Portugal soma 10 pontos em cinco jogos, contra nove da Bulgária, que ganhou na Roménia (61-62), que fica com cinco pontos (e Chipre com quatro).

Na ronda decisiva, Portugal joga na Bulgária, e como ganhou em Coimbra por 88-78, só não vence este Grupo F se perder por uma diferença superior a dez pontos.

Nesse cenário garante a passagem à fase de qualificação.

Se ficar em segundo lugar no grupo, tem ainda a possibilidade de disputar a terceira ronda de pré-qualificação.