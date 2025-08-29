Declarações do selecionador português de basquetebol, Mário Gomes, no final do Portugal-Sérvia (69-80), da segunda jornada do Grupo A do Europeu 2025, disputado em Riga, na Letónia:

«O nosso pensamento é sempre o mesmo, primeiro temos de tomar conta do que depende de nós, o que passa por nos prepararmos bem, para podermos competir ao nível mais elevado que conseguirmos e, a partir daí, se conseguirmos competir a esse nível, podemos ganhar jogos.

«Conseguimos competir. Não estivemos tão bem como poderíamos ter estado na percentagem de lançamentos de dois pontos [39 por cento - 14 em 36] e em oportunidades de contra-ataque, algumas delas que foram jogadas de quatro pontos, como se costuma dizer, pois são contra-ataques que não se marcam e contra-ataques que se sofrem, em consequência, alguns até com turnovers. Por isso, não conseguimos ir mais além e, na parte final, os últimos dois cestos, dois triplos, são duas borlas, digamos assim, na ânsia de roubar bolas, numa altura em que já não havia hipóteses de ganhar o jogo. Se não temos cometido esses erros o jogo até tinha ficado mais apertado, mas equilibrado, mas, no fim, valia o mesmo.»

«Estou muito satisfeito com a forma como a equipa competiu, sei que isto é o que a equipa tem de fazer sempre e juntar a isto a melhoria em alguns aspetos, nomeadamente, no caso de hoje, no aproveitamento dos contra-ataques e na percentagem de lançamentos de dois pontos.»

Diogo Brito foi o melhor marcador de Portugal: «Mudou as bolas terem entrado»

Fez 22 pontos, depois de não ter pontuado na vitória ante a Chéquia: «O que mudou foi as bolas terem entrado e não terem entrado no outro dia, mas a atitude é a mesma, a confiança é a mesma, a tranquilidade é a mesma. Treino todos os dias e sei que consigo marcá-las e, se estiver sozinho, vou continuar a lançá-las, independentemente de elas entrarem ou não.»

Jogo com a Turquia, no sábado: «É pouco tempo de descanso para as duas equipas, mas isso é um torneio assim, são cinco jogos em sete dias. Nós estamos bem preparados fisicamente, fizemos uma preparação dura, exatamente para chegar aqui e podermos fazer os jogos todos na melhor condição possível. Amanhã [sábado] vai ser a mesma atitude e o 100 por cento do nosso esforço. Não sei se a capacidade física será igual, mas 100 por cento do possível.»