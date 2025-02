Portugal garantiu este domingo, pela primeira vez, o apuramento para o Campeonato da Europa feminino de basquetebol.

A seleção comandada por Ricardo Vasconcelos venceu a Sérvia por 57-40, em Coimbra, assegurando assim um dos quatro melhores segundos lugares da fase de qualificação.

Ao final do primeiro período, a seleção sérvia vencia por dois pontos (12-14), mas Portugal, com um parcial de 16-13, conseguiu ir para o intervalo com vantagem, ainda que tangencial (28-27).

No terceiro período, Portugal conseguiu um parcial de 14-11 e foi para o quarto e último período com vantagem de 42-38. No derradeiro período, o desequilíbrio acentuou-se, com a seleção lusa a fechar o triunfo com um parcial de 15-2.

Márcia da Costa, com 15 pontos, foi a melhor marcadora de Portugal e também do jogo, seguida por Maria João Correia, com 12 pontos.

Portugal fecha o grupo G com 11 pontos, no 2.º lugar, atrás da Sérvia, primeira classificada, também com 11 pontos.

A primeira presença de Portugal no Eurobasket feminino acontece em junho, entre os dias 18 e 29. A prova, que vai para a sua 40.ª edição, é disputada por 16 seleções, entre elas as anfitriãs Chéquia, Alemanha, Itália e Grécia.