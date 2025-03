A Quinta dos Lombos conquistou este domingo, pela quarta vez na sua história, a Taça de Portugal feminina de basquetebol, ao vencer o Benfica, por 75-65, na final realizada em Matosinhos.

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a equipa de Carcavelos chegou ao intervalo a vencer por 41-33 (ao final do primeiro período vencia por 22-18). Ao final do terceiro período a vantagem tinha encurtado (56-51), mas aa equipa treinada por José Leite conseguiu mesmo manter-se na frente para alcançar o título.

Esta conquista da Taça segue-se às de 2010/11, 2019/20 e 2022/23. A Quinta dos Lombos sucede ao campeão nacional Benfica, que é ainda detentor da Supertaça e da Taça Vítor Hugo e finalista da Taça Federação.

Com este título, o Quinta dos Lombos iguala União de Santarém, Académica e CDUP no número de Taças de Portugal conquistadas.

O CIF e o CAB Madeira continuam como as equipas mais tituladas, ambas com sete vitórias, mais uma do que o Algés e mais duas do que Académico FC (Porto) e Estrelas da Avenida.