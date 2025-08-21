O poste Ricardo Monteiro está fora da fase final do Europeu de basquetebol, sendo o último nome a sair da lista de Portugal, confirmou o selecionador nacional Mário Gomes, que fala numa «decisão muito difícil».

«Agora já posso dizer quem é, porque já disse aos jogadores, que tinham de saber primeiro. Vai ser o Ricardo [Monteiro] a ficar de fora, com muita pena minha, que seria exatamente a mesma se fosse outro jogador. É uma decisão muito difícil», anunciou Mário Gomes, depois do particular com o Sporting (100-82), em Sines, citado pela Lusa.

Face à limitação, imposta pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), de um máximo de 12 jogadores, Mário Gomes tinha de excluir um dos 13 que estavam em estágio e a escolha recaiu no jogador de 28 anos e que conta 45 jogos pela seleção principal.

Desta forma, vão à fase final os bases Diogo Gameiro, Diogo Ventura, Francisco Amarante e Rafael Lisboa, os extremos Cândido Sá, Diogo Brito, Nuno Sá, Travante Williams e Vladyslav Voytso, e os postes Daniel Relvão, Miguel Queiroz e Neemias Queta.

Portugaal vai defrontar a Sérvia, a coanfitriã Letónia, a República Checa, a Turquia e a Estónia no Grupo A, em Riga, estreando-se a 27 de agosto, frente aos checos. Seguem-se os sérvios (29 de agosto), os turcos (30 de agosto), os letões (1 de setembro) e os estónios (3 de setembro). Os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final.