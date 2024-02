Segunda-feira, dia 26 de fevereiro, é um dia feliz no mundo do basquetebol. Ricky Rubio foi apresentado como reforço do Barcelona até ao final da temporada. O base está assim de regresso à equipa espanhola 13 anos depois, num evento que contou com a presença de Joan Laporte, presidente dos catalães.

Em agosto de 2023, Rubio anunciou que ia fazer uma pausa na carreira para tratar da saúde mental e, na apresentação, explicou como viveu os últimos meses.

«Desenvolvi um stress crónico e precisei de tempo para controlá-lo. Nunca lhe coloquei um rótulo de 'depressão' ou de 'transtorno de ansiedade'. Tive sintomas de problemas de saúde mental, mas queria entender por que cheguei a esse ponto e por que aconteceu comigo. Há um fator interno, devido ao meu modo de pensar. Mas há outro caminho, onde existem mecanismos mais sustentáveis. A minha psicóloga disse-me para confiar e uma das maneiras é cuidarmo-nos. Além disso, a nível externo, senti que tinha de me afastar do basquetebol», disse o base, de 33 anos.

Nas mesmas declarações, Rubio revelou que passou momentos muito complicado, mas que decidiu dar uma nova oportunidade ao basquetebol.

«Já estive na escuridão, mas com trabalho e com a ajuda dos profissionais necessários consegues sair. Uma palavra, um abraço, um ‘estou aqui’, tudo ajuda. Estou orgulhoso de mim mesmo. Estou a dar uma nova oportunidade ao basquetebol.»