Shaquille O'Neal apareceu esta terça-feira na televisão visivelmente abalado. O antigo jogador, agora comentador de televisão, contou que «os últimos meses têm sido muito difíceis» com a morte da irmã e agora de Kobe Bryant, de quem foi companheiro de equipa nos Lakers e agora era amigo.

Veja o vídeo do testemunho emocionado:

«Perdi a minha irmã mais nova, não tenho conseguido dormir nem fazer as coisas que normalmente fazia. Trabalho, rio, brinco, mas quando chego a casa deparo-me com a realidade, vejo que a perdi e isso dói», contou no programa da NBA em que é comentador.

Shaq recordou ainda o momento em que soube da morte de Kobe Bryant, dizendo que inicialmente acho que se tratava de uma notícia falsa. «Vivemos num tempo em que tudo pode ser montagem, tudo pode ser falso. Não queria acreditar. Não sentia uma dor tão aguda há muito tempo. Tenho 47 anos e perdi duas avós, a minha irmã e agora o meu irmão mais novo.»

Todas as informações e reações à morte de Kobe Bryant

«Os nossos nomes vão ficar para sempre unidos por tudo o que fizemos. Eramos duas pessoas com um caráter forte, que dizem certas coisas e fazem tudo à sua maneira, mas o respeito nunca se perdeu», contou Shaquille O'Neal sobre a amizade com Kobe Bryant.

«Por vezes damos certas coisas por garantidas. Já não vamos poder brincar na cerimónia do ‘Hall of Fame’, ele já não me vai dizer ‘tenho cinco e tu tens quatro anéis de campeão, não vamos dizer ‘se tivéssemos continuado juntos teríamos 10’... Essas coisas já não se podem recuperar», disse, visivelmente emocionado.

«A última vez que falei com ele foi aqui, no Staples Center, pedi-lhe que marcasse 50 pontos e ele marcou 60. Essa foi a última vez que falei com ele, passou muito tempo depois disso. Gostaria de ter falado com ele mais vezes. Isto definitivamente vai mudar-me. Eu trabalho muito, mas tenho de ter tempo para telefonar as pessoas e dizer que gosto delas. Vou tentar falar com as pessoas em vez de adiar. Porque nunca se sabe o que pode acontecer.»