O Sporting venceu o FC Porto no segundo jogo da meia-final da liga de basquetebol. Esta segunda-feira, os leões lideraram o marcador desde o início e triunfaram por 88-73, empatando a eliminatória, após a derrota caseira do passado sábado (70-81).

No Pavilhão João Rocha, a equipa treinada por Luís Magalhães entrou no jogo a destacar-se nos lançamentos triplos e chegou a uma vantagem de 11-0 nos primeiros três minutos, tempo ao fim do qual os dragões (já com «timeout» em cima) conseguiram os primeiros pontos, reduzindo para 11-7. Depois, houve um triplo para cada lado e, após o 14-10, os leões voltaram a disparar no marcador e chegaram ao 23-10, conseguindo manter distância algo significativa com o 30-20 ao final do primeiro quarto.

No segundo quarto de jogo, o FC Porto até entrou a encestar (30-22), mas o Sporting disparou no marcador e, com 14 minutos de jogo, atingiu a vantagem de 20 pontos (44-24), que motivou nova pausa do treinador Fernando Sá. Certo é que os verdes e brancos continuaram a superiorizar-se, chegaram a ter 21 pontos de vantagem e foram para intervalo com 17 (57-40), com um parcial de 27-20 neste período.

No terceiro período, houve menos concretização e mais equilíbrio, com um parcial de 14-14. O Sporting chegou a nova vantagem de 20 pontos (62-42), o FC Porto conseguiu brevemente reduzir distâncias para 11 pontos (65-54), mas seis pontos consecutivos permitiram à equipa do Sporting manter os 17 pontos de diferença já registados ao intervalo, mas desta feita com 71-54 no marcador.

Nos derradeiros dez minutos, o Sporting entrou com eficácia e atingiu a maior diferença no marcador com o 76-54 e o 80-58 (22 pontos), mas o FC Porto teve a melhor fase do seu jogo neste período e reduziu para metade essa desvantagem, nunca permitindo total descanso aos leões. Ainda assim, com o passar do tempo, o apito final a aproximar-se e a diferença a manter-se superior a dez pontos, o Sporting conseguiu confirmar o triunfo, que tem como consequência direta haver, pelo menos, mais dois jogos nesta meia-final. Este último período foi o único parcial ganho pelo FC Porto, por 19-17.

Apesar do triunfo leonino, foi Cornelius Hudson, do FC Porto, o melhor marcador do jogo, com 16 pontos, seguido por Francisco Amarante, do Sporting, com 15.

O terceiro jogo da meia-final, no Dragão Arena, está agendado para as 20 horas da próxima sexta-feira, às 20 horas.

No outro duelo das meias-finais, o Benfica está com vantagem de 2-0 ante a UD Oliveirense e pode confirmar o apuramento para a final em Oliveira de Azeméis, no jogo marcado para as 19 horas de quinta-feira.