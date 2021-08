Os Estados Unidos seguiram na madrugada desta terça-feira para as meias-finais de basquetebol em Tóquio2020 depois vencerem a Espanha por 95-81.

A seleção espanhola volta a sofrer perante os americanos, depois dos triunfos na final de Pequim2008 e Londres2012 e das meias-finais do Rio2016. Ainda assim, a Espanha acompanhou o ritmo do adversário durante a primeira parte da partida, com Ricky Rubio, base dos Minnesota Timberwolves, em destaque ao marcar 38 pontos em todo o jogo.

Ao intervalo, o resultado estava empatado 43-43, depois de os Estado Unidos terem recuperado de uma desvantagem de 10 pontos. Kevin Durant, dos Brooklin Nets, que durante o torneio já se tornou no melhor marcador de sempre da seleção americana em Jogos Olímpicos, assinou 29 pontos, enquanto Jayson Tatum, dos Boston Celtics, contribuiu com 13. Do lado espanhol, além de Rubio, que nunca tinha marcado tantos pontos pela seleção, o base Sergio Rodriguez, do Olimpia Milano, fez 16 pontos.

No final da partida, os irmãos Pau Gasol e Marc Gasol anunciaram a retirada da seleção espanhola. «Foi o meu último jogo com a seleção nacional, agora vou ter de o digerir, falar com a minha família e ver se continuo a jogar basquetebol ou se vou avançar para outros desafios», disse Pau Gasol, de 41 anos, campeão pelo Barcelona na última temporada.

Já Marc Gasol diz que abre espaço aos mais jovens para o início de um novo ciclo na seleção espanhola. «É o momento de deixar esta bela viagem que fazemos há tantos anos e é tempo de deixar a próxima geração entrar nela, desfrutar, ter a sua própria experiência», disse o poste de 36 anos que joga nos Los Angeles Lakers.

Noutro campo, a Eslovénia, em estreia olímpica, também assegurou a passagem às meias-finais, depois de vencer a Alemanha por 94-70. Luka Doncic voltou a estar perto do «triplo duplo», com 20 pontos, 11 assistências e oito ressaltos, enquanto Zoran Dragic foi o melhor marcador do encontro com 27 pontos.

Nas meias-finais, os eslovenos vão defrontar ou França ou Itália, enquanto os norte-americanos vão defrontar ou Austrália ou Argentina.