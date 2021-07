Depois da derrota inaugural nos Jogos frente à França, a seleção de basquetebol dos Estado Unidos da América «vingou-se» e venceu na madrugada desta quarta-feira o Irão por 120-66. É a primeira vitória em Tóquio2020 para a equipa norte-americana, depois de na preparação para os Jogos Olímpicos ter perdido para a Nigéria e Austrália.

Ao intervalo, os americanos venciam por 30 pontos, resultado que se avolumou nos restantes períodos do jogo. A equipa de Gregg Popovich acertou 19 lançamentos de três pontos em 30 tentados e 23 dos seus 37 lançamentos dentro do arco.

Damian Lillard foi o destaque do jogo ao marcar 21 pontos. Devin Booker marcou 16 e Jayson Tatum fez 14 para os americanos. Do lado do Irão, o ex-jogador da liga norte-americana de basquetebol Hamed Haddadi marcou 15 pontos.

Os Estados Unidos saltam provisoriamente para a liderança do Grupo A, isto até França e República Checa se encontrarem nesta quarta-feira, às 13h. Os americanos voltam ao campo no sábado para jogar o último jogo do grupo frente à seleção checa.