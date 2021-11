O basquetebolista LeBron James, dos Los Angeles Lakers, foi expulso no jogo da última noite ante os Detroit Pistons, na liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de uma agressão a Isaiah Stewart, jogador da equipa do Michigan.

O lance aconteceu no terceiro período do encontro realizado na Little Caesars Arena, em Detroit, quando, na disputa de um ressalto após um lance livre a favor dos Pistons, LeBron tentou ganhar posição a Stewart. Fez o gesto de uma cotovelada, mas acabou por contactar com o rosto do adversário com um soco.

Stewart foi ao solo, levantou-se rapidamente e foi pedir explicações a LeBron, enquanto começava a sangrar com evidência na cara. O bate-boca depressa originou um amontoado de pessoas no terreno de jogo, com Isaiah Stewart a ter de ser fortemente contido quando procurava aproximar-se de LeBron. Quando a situação parecia controlada, Stewart correu de novo para LeBron e teve de ser agarrado de novo. Por fim, acabou mesmo levado para o balneário.

Os Lakers venceram por 121-116.

O lance que ditou a confusão total: