O basquetebolista grego dos Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, protagonizou um momento especial a duas crianças no final do jogo da última madrugada, ante os Golden State Warriors, ao oferecer-lhes as suas sapatilhas amarelas com que disputou mais um duelo da NBA.

Não é a primeira vez que Giannis faz algo semelhante no final de um jogo da liga norte-americana de basquetebol, sendo que o fez após ter sido o melhor marcador do duelo ganho por 107-98, com 30 pontos.

Uma noite que teve um registo histórico de Trae Young (Hawks) e Harden (Rockets), no duelo ganho pela equipa de Houston: pela primeira vez na NBA, dois jogadores fizeram um triplo-duplo com pelo menos 40 pontos num só jogo da prova.