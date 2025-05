O basquetebolista norte-americano Antonio Daye, do Vitória de Guimarães, foi suspenso por quatro jogos, na sequência da expulsão no jogo com o Benfica, a 26 de abril, no Pavilhão Fidelidade, onde se desentendeu com adeptos adversários no caminho para os balneários, gerando uma confusão generalizada que acabou com vários jogadores envolvidos e várias exclusões.

O castigo de quatro jogos foi confirmado esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPB) e leva a que Daye seja baixa certa para os quartos de final do campeonato, ante o Benfica, numa eliminatória que é decidida à melhor de três jogos.

O Benfica venceu o Vitória por 91-81, no jogo da 22.ª jornada da fase regular, sobre o qual foram mandados «arquivar por falta de matéria disciplinar» os processos sumários instaurados a mais cinco jogadores do Vitória: Ferrán Ventura, Pedro Bastos, Pedro Pinto e David Wingett e António Mendes.

A 1 de março, também num Benfica-V. Guimarães, mas a contar para a Taça Hugo dos Santos, Antonio Daye já tinha sido expulso devido a um gesto obsceno (ter colocado a mão nos genitais, na direção do público do Benfica), num jogo que os encarnados venceram por 85-68. Após a expulsão e na saída do terreno de jogo, Daye continuou na troca de provocações com adeptos do Benfica.