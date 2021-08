O Benfica anunciou este domingo a contratação do norte-americano James Farr para a equipa de basquetebol. Trata-se de um poste de 28 anos que apresenta uma média de 9,7 ressaltos e 13 pontos por jogo.

Um reforço que já foi adversário do Benfica, na temporada 2016/17, ao serviço dos húngaros do Alba Fehervar. «É a minha segunda vez em Portugal, é um sentimento fantástico. Quando cá vim, senti que era um clube em que gostaria de jogar, nesta bonita cidade, ver como são os adeptos, com orgulho no seu clube, nas suas equipas. Estou muito feliz por aqui estar. Quando estive cá, a experiência foi excelente», destacou o atleta de 2,08 metros de altura às plataformas do clube.