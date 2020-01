O Benfica perdeu esta quarta-feira na receção aos alemães do Medi Bayreuth, por 91-77, em jogo da quinta jornada do grupo I da Taça da Europa em basquetebol.

A equipa orientada por Carlos Lisboa chegou ao intervalo com uma vantagem de 16 pontos (50-34), mas deixou-a escapar no terceiro e quarto períodos. No final do primeiro, o jogo ficou marcado por um «buzzer beater» de Rafael Lisboa, que atirou do meio da rua em cima do tempo para o descanso, colocando as águias, na circunstância, a vencer por 23-20.

O lançamento de Rafael Lisboa no final do primeiro período:

Na segunda parte, o Medi, em cinco minutos, fez 16 pontos e igualou o encontro, num período em que o Benfica não pontuou. Só ao fim de cinco minutos e 14 segundos do terceiro período é que houve mais pontos do Benfica, que acabaria por fraquejar na capacidade de defender a vantagem, deixando escapar um jogo que perdeu por 14 pontos de diferença.

Com este resultado, a equipa germânica passa a liderar o grupo, com nove pontos, que valem já o apuramento para a fase seguinte. Já o Benfica adia, para a próxima jornada, a última, a possibilidade de garantir um lugar nos quartos de final. O oponente é o Bakken Bears da Dinamarca, que tem os mesmos oito pontos do Benfica. Na primeira volta, os portugueses venceram em casa, por 90-79.

Antes do jogo, foi feito um minuto de silêncio em honra de Kobe Bryant, ex-basquetebolista norte-americano que faleceu num acidente de helicóptero, aos 41 anos.