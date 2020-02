Bradley Beal e Kristaps Porzingis estiveram em destaque na última madrugada na liga norte-americana de basquetebol, com pontuações que valeram marcas pessoais para a história, respetivamente, dos Washington Wizards e dos Dallas Mavericks.

Apesar dos 43 pontos pelos Wizards, Beal não conseguiu ver a exibição individual resultar em vitória: os Golden State Warriors triunfaram por 125-117 em Washington. Contudo, Beal tornou-se o terceiro melhor marcador do clube no atual formato da NBA, ultrapassando John Wall e ficando apenas atrás de Elvin Hayes e Jeff Malone.

A prestação de Beal no Washington Wizards-Golden State Warriors:

Já o jogador letão fez recuar os Dallas Mavericks aos tempos de Dirk Nowitzki. Com 38 pontos, 12 ressaltos e seis assistências na vitória ante os Pacers, Porzingis tornou-se o primeiro jogador, desde 2007, a fazer mais de 35 pontos e dez ressaltos num jogo do clube. O último foi Nowitzki, em 2007.

Kristaps Porzingis becomes the first @dallasmavs player to tally 35+ PTS and 10+ REB in back-to-back road games since Dirk Nowitzki in 2007. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/yU8Sg0jzie